Nilüfer Gündoğan geeft Kamerzetel hoe dan ook niet op

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan houdt vast aan haar Kamerzetel, ook als het onderzoek dat Volt laat uitvoeren negatief voor haar uitvalt.

Gündoğan werd zondag door Volt ‘geschorst’ na beschuldigingen over ‘grensoverschrijdend gedrag’. De partij ontkent dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Volgens het geruchtencircuit zou het gaan om het uitschelden en intimideren van fractiemedewerkers.

Volt heeft sinds zondag de ene blunder op de andere gestapeld. Staatsrechtelijk vloog de partij gierend uit de bocht door Gündoğan te schorsen en haar een spreekverbod op te leggen. Dat het Kamerlid zélf niet eens te horen heeft gekregen waarvan ze nu eigenlijk beschuldigd wordt, is al helemaal tenenkrommend.

Het gedrag van Volt is des te verwerpelijker omdat Gündoğan een favoriet haatobject is van extreemrechts (én van Turkse afkomst én vrouw én uitgesproken antifascistisch). Ze ontvangt met grote regelmaat doodsbedreigingen en is inmiddels zelfs gedwongen na te denken over beveiliging. Je zou denken dat de partij dan als één man/vrouw om haar heen gaat staan, maar dat is van liberalen blijkbaar teveel gevraagd.

