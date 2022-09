Nieuwe ramp dreigt voor Russisch invasieleger Oekraïne

Er dreigt een nieuwe catastrofe voor het Russische invasieleger in Oekraïne. Zo’n 3000 tot 5000 (de schattingen lopen uiteen) Russische militairen zijn in een pocket bij het stadje Lynam omsingeld door het Oekraïense leger.

Volgens de laatste berichten proberen Russische eenheden wanhopig te ontsnappen aan de omsingeling. Volgens militaire waarnemers was een ontsnapping enkele uren geleden misschien nog mogelijk, maar dat zou wel gepaard gaan met zware verliezen.

Pro-Russische accounts op Telegram gaven afgelopen nacht al aan dat een omsingeling dreigde.

Op sociale media circuleren beelden van vluchtende Russische eenheden::

Drone footage of Russian forces reportedly leaving Lyman. They know the road to Zarichne is under fire control of AFU 🇺🇦 but decide to leave anyway. pic.twitter.com/ypFmQzvk6M

— NOËL 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2022