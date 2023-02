Nieuwe peiling I&O Research: combinatie GL/PvdA kan grootste partij worden

De nauwe samenwerking tussen PvdA en GL lijkt die partijen electoraal geen windeieren te leggen. Als we de nieuwe peiling van I&O Research mogen geloven is er zelfs een goede kans dat de combi GL/PvdA na de verkiezingen voor de Provinciale Staten de grootste fractie vormt in de Eerste Kamer.

Volgens I&O komt de combinatie GL/PvdA uit op 18,2% van de stemmen. Dat is meer dan de VVD, die met 13,3% op licht verlies staat. Nieuwkomer Triple B kan rekenen op 11,5%.

De coalitie doet het niet best. VVD en CU gaat nog wel, maar het CDA wordt zo ongeveer gehalveerd. Stevige winst is er helaas ook voor de PVV, waar dan tegenover staat dat van FVD – vier jaar geleden nog de grootste partij – weinig overblijft.

Her en der wordt de samenwerking van GL en PvdA met enige scepsis bekeken, maar daar lijkt vooralsnog weinig aanleiding toe: mochten er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, zouden beide partijen een winst van vier zetels boeken.

Voor de huidige coalitie zouden verkiezingen op een catastrofe uitdraaien. Een eventuele kabinetsval kunnen we dus voorlopig wel vergeten.

Naast PvdA/GL doen ook JA21, PvdD en met name BBB het zeer goed. Triple B zou maar liefst 13 zetels winst boeken.

Het rapport van I&O kun je hier lezen.

Alles uiteraard FWIW. De gisteren gepubliceerde peiling van IPSOS/Een Vandaag liet een iets afwijkend beeld zien. Daar blijft de VVD de grootste partij, met 15 zetels. Het rood-groene blok van PvdA en GL vormt de tweede grootste fractie met 11 zetels, gevolgd door de PVV met 9 zetels. Triple B staat op 8 zetels. Ook in die peiling wordt FVD overigens vrijwel volledig weggevaagd.

Uitgelichte afbeelding: Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Algemene Politieke Beschouwingen in Eerste Kamer, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29491611