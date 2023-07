Nieuwe complottheorie: Genetisch gemanipuleerde wolven zijn bewust uitgezet om boeren weg te jagen

Andersdenkenden zitten op een nieuw complot: de genetisch gemanipuleerde wolf is expres door mensen uitgezet om boeren weg te jagen. Bewijs daarvoor vinden ze in een korrelige foto en de verklaring van een bekende complotverspreider en boerenactivist.

Jan Huzen, frontman van Steunpunt Boeren & Burgers, plaatst gister een foto waarop te zien is dat wolven worden vrijgelaten vanuit een kar in de natuur. Het onderschrift luidt: „Zo komen de wolven binnen.” Daar voegt Jan het volgende aan toe:



„Ik heb hierover pas een getuige gehoord. Die noemde een plaats onderin Duitsland waar die is geweest. Het betreft een gerenommeerd persoon met kennis van zaken! En dus niet de eerste de beste! Zeg het maar! Je kunt overal wel werk van gaan maken, maar je gaat er geestelijk aan kapot, of ze maken je wel kapot als je overal kennis van krijgt wat er zich allemaal afspeelt.

– Uitgelicht: de betrokken foto, geplukt van twitter. Het betreft een wolf in Umbrië die uit een dierenhospitaal wordt teruggebracht de natuur in. Foto: Paolo Tortorini. Bron foto