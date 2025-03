Nieuw inreisverbod in de maak voor de VS

Trump heeft het aloude reisverbod naar de VS weer van stal gehaald. Op een lijst die binnen de regering circuleert staan maar liefst 43 landen waarvoor reisbeperkingen gaan gelden.

Elf landen staan op een rode lijst. Burgers van die landen wordt de toegang tot de VS botweg ontzegd. Het betreft Afghanistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië, Venezuela en Jemen. Op de ‘oranje’ lijst met landen waaraan strenge beperkingen worden opgelegd staan o.a. Rusland, Haïti en Myanmar. Zakenmensen uit die landen kunnen nog een visum krijgen, maar toeristen en migranten worden niet meer toegelaten tot de VS.

De lijst is nog niet definitief vastgesteld, maar aangezien ze volgende week al aan Trump moet worden voorgelegd lijkt er niet veel ruimte meer te zijn voor aanpassingen.

