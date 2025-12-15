Nieuw dieptepunt: Trump reageert op dood Rob Reiner

Regisseur en acteur Rob Reiner en zijn vrouw Michele Singer Reiner zijn afgelopen nacht dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Volgens de politie is er sprake van een misdrijf.

Wij zullen ons Reiner altijd blijven herinneren als Michael ‘Meathead’ Stivic uit de sitcom All in the Family, maar hij heeft als regisseur ook een aantal succesvolle films gemaakt, met als hoogtepunt het militaire rechtbankdrama A Few Good Men.

Reiner was een klassieke liberal, die geen geheim maakte van zijn afkeer van Donald Trump. Voor Trump aanleiding te reageren op een wijze die je zelfs van hém niet verwacht:

En nee: dit is geen hoax. Hij heeft het écht gepost. Woorden ontbreken ons eigenlijk, maar we willen er toch even op wijzen dat na de moord op Charlie Kirk zo’n 600 mensen ontslagen werden omdat ze ’te weinig respect’ toonden voor het conservatieve icoon.

Uitgelichte afbeeldinG; Door CBS Television – eBay itemphoto frontphoto back, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17261926