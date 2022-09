Niet mijn koning!

Byzantijns, noemt men in het algemeen het kruiperige verheerlijken van koningen, koninginnen en hun bloedverwanten. Natuurlijk, u mag een natuurgebied asfalteren voor autoraces. Natuurlijk, u loopt achter de kist aan, zwetend en wel, ook al heeft u 12 miljoen (deels het geld van uw moeder) uitgedeeld aan iemand die daarmee afzag van een aanklacht wegens verkrachting.

In which a police officer asks for a man's details because he said he'd write "not my king" on a piece of paper. Has everyone collectively lost it? https://t.co/s34h9vViCi — Alexander Brown (@AlexofBrown) September 12, 2022

NEW: The 22-year old woman who was arrested after holding up this anti-monarchy placard at St Giles' Cathedral has now been CHARGED “in connection with a breach of the peace", @PoliceScotland confirm.

Will appear at Edinburgh Sheriff Court at a later date. pic.twitter.com/gFdBkoISB6 — Darshna Soni (@darshnasoni) September 12, 2022

🔴An anti-Royal protestor holding a poster with the slogan ‘Not my king’ has been pictured being led away by police 👇 pic.twitter.com/qsur4TT6vz — Evening Standard (@standardnews) September 12, 2022

