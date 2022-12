Nick Fuentes: conservatieven moeten niet langer ontkennen dat ze Hitler bewonderen

Kanye’s goede vriend Nick Fuentes is het zat dat hij ‘conservatieven’ steeds hoort ontkennen dat ze Hitler bewonderen. Zelf doe hij daar niet meer aan mee: “I do! And i’m tired of pretending i don’t!”. Het is van een verfrissende eerlijkheid. Hopenlijk volgen meer MAGA-fans (ook in Nederland) dit goede voorbeeld. Zijn we van een hoop hypocrisie verlost.

Nick Fuentes is fed up with all the cowards who keep whining that they don’t like Hitler.

Fuentes: “Well, I do, and I’m tired of pretending I don’t.” pic.twitter.com/4YtlhUvxEB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 19, 2022