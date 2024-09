Neurowetenschapper: Veel meer aandacht nodig voor mentale impact van klimaatcrisis

“Door de klimaatverandering worden steeds meer mensen getroffen door klimaatangst”, zegt neurowetenschapper Emma Lawrance. Zij leidt het Climate Cares Centre in Londen, een centrum dat de impact van klimaatverandering op ons mentale welzijn onderzoekt. “De stijging van de zeespiegel, extreme hitte of verwoestende overstromingen zijn niet enkel een milieuprobleem, ze wakkeren een crisis in de geestelijke gezondheid aan”.

De huidige generatie jongeren groeit op met enorme onzekerheid over hun toekomst, zegt Lawrance. “Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak van die onzekerheid maar er wordt nog te weinig aandacht besteed aan hoe de klimaatcrisis de geestelijke gezondheid beïnvloedt.” Lawrance startte haar carrière als fysicus en neurowetenschapper maar staat nu aan het hoofd van het Climate Cares Centre aan het Imperial College London, waar ze zich bezighoudt met onderzoek naar het snijvlak van klimaatverandering en geestelijke gezondheid. Ze noemt zichzelf een pleitbezorger voor geestelijke gezondheid en richt zich op de “diep verweven aard van het menselijk welzijn en de gezondheid van de planeet”. Lees verder bij de bron, IPS

