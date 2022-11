Netanyahu en Ben Gvir besluiten Homesh en andere ”illegale outposts” te gaan legaliseren

De toekomstige premier Netanyahu en de voorzitter van de partij Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, hebben woensdag een voorschotje genomen op de komst van de meest rechtse, racistische regering uit Israels geschiedenis. Zij besloten dat Joden zich weer kunnen gaan vestigen in de ontruimde nederzetting Homesh op de Westoever. In het kader van coalitiebesprekingen besloten zij dat de wet over de terugtrekking uit 2005 dienovereenkomstig zal worden veranderd en dat de ontruimde, illegale nederzetting dan ook zal worden gelegaliseerd.

Homesh werd in in 2005 tezamen met de nederzettingen Kadim (200 inwoners), Ganim (107 inwoners) en Sar Nur (43 families) ontruimd, ongeveer gelijktijdig met de terugtrekking uit Gaza. De kolonisten protesteerden, maar volgens de toenmalige pemier Ariel Sharon, was de nederzetting te afgelegen en daardoor moeilijk te verdedigen. Het land zou worden teruggegeven aan de bewoners van het dorp Burqa, die bij de stichting van Homesh waren verdreven. Kolonisten slaagdern er echter in dit tegen te houden tot een uitspraak van het hooggerechtshof in 2013. Intussen hadden zij ook een yeshiva (religieuze hogeschool) opgericht in Homesh die nog steeds bestaat. De school kwam in 2021 in het nieuws toen een aantal jongeren die vlakbij de yeshiva wilden gaan picnicken, ernstig werden gemolesteerd. De mensenechtenorganisatie B’tselem documenteerde sinds 2020 zeven soortgelijke gevallen, waarbij onder meer een groep vrouwen en kinderen was aangevallen, een boer werd mishandeld met stokken en stenen, een been werd gebroken van een schaapherder en huizen en auto’s werden gevandaliseerd.

Netanyahu en Ben Gvir kwamen nog meer overeen, namelijk dat binnen 60 dagen na de installatie van de regering infrastructuur zoals wegen, elektriciteit, water en mogelijk ook vervoer, zal worden geleverd aan een serie ”illegale outposts”. In rechtse kringen staan deze outposts bekend als ”jonge nederzettingen”. Het is waarschijnlijk dat ze ook zullen worden ”gelegaliseerd”. Verder werd 1.5 miljoen shekel (ruim 400.000 euro) uitgetrokken voor het plaveien van zogenoemde ”bypass roads”, speciale wegen om Joden in de gelegenheid te stellen plaatsen bereiken zonder dat ze onderweg Palestijnen hoeven tegen te komen. Ook zal worden gewerkt aan uitbreiding van Weg nr 60, de belangrijkste doorvoerroute van de nederzettingen.

En tenslotte kwamen ze overeen dat een nieuwe yeshiva zal worden gesticht in de illegale outpost Evyatar, vanwaar de inwoners vorig jaar – in afwachting van een rechterlijke uitspraak – waren verbannen. Evyatar werd, in mei 2021 met hulp van het leger razend snel uit de grond gestampt op de heuvel Sabih van het land van de plaats Beita. Bij prostesten van de bevolking tegen de stichting van de nederzetting zijn tot dusver negen doden gevallen. De nederzetting was illegaal en in juli werd een compromis met de kolonisten bereikt: de plek werd ontruimd maar de gebouwen mochten blijven bestaan tot het hooggerechtshof een uitspraak had gedaan over het eigendom van de grond. Die uitspraak laat echter nog op zich wachten.

