Netanyahu eist krediet op voor val Assad; IDF bezet bufferzone tussen Israël en Syrië

Volgens Netanyahu mogen de Syrische rebellen hem wel een bedankbriefje sturen. Zonder het platslaan van Iran en Hezbollah door het IDF had de Syrische revolutie geen kans van slagen gehad:

“Dit is een historische dag in de geschiedenis van het Midden-Oosten,” zei Netanyahu tijdens een bezoek aan de berg Bental aan de grens van Israël met Syrië. “Het regime van Assad is een centrale schakel in de as van het kwaad van Iran – dit regime is gevallen. ” “Dit is een direct resultaat van de klappen die we hebben uitgedeeld aan Iran en Hezbollah, de belangrijkste aanhangers van het Assad-regime,” betoogde Netanyahu, verwijzend naar de 14 maanden durende strijd tegen Iran, Hamas, Hezbollah en andere Iraanse proxies sinds 7 oktober vorig jaar.

Klopt als een bus, al moeten we er meteen aan toevoegen dat de nieuwe machthebbers in Syrië Zelensky dan ook wel een bedankbriefje mogen sturen. Als Rusland de handen niet vol had gehad in Oekraïne had de opstand beduidend minder kans van slagen gehad.

Inmiddels hebben Israëlische legereenheden de bufferzone tussen Israël en Syrië bezet, volgens Netanyahu omdat het Syrische leger de zone verlaten heeft. De Israëlische premier sloot een interventie van het IDF in Syrië uit. Syrische burgers kunnen rekenen op humanitaire hulp, maar Israël zal niet actief deelnemen aan interne conflicten.

Netanyahu benadrukte dat Israël graag vreedzaam samen wil leven met álle Syriërs, ongeacht de vraag of het Druzen, Koerden, moslims of christenen zijn.

Uitgelichte afbeelding: By M A – Solidarity demonstration March 27, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14800425