Neonazifestival in Ieper mogelijk alsnog verboden

Het stadsbestuur van Ieper bekijkt vandaag of het neonazifestival Frontnacht volgende week zaterdag door kan gaan. Conner Rousseau, de voorzitter van de socialistische partij Vooruit (de vroegere sp.a) heeft inmiddels gezegd dat zijn partij uit het stadsbestuur zal stappen als het festival doorgang vindt.

Ook voorzitter Egbert Lachaert van Open VLD is van mening dat de vergunning ingetrokken moet worden, al is hij – niet geheel onterecht – van mening dat Rousseau niet elke kans aan moet grijpen prominent met zijn kop in de media te verschijnen:

Dreigen via de media naar elkaar in een lokale coalitie lost niets op. Verantwoordelijkheid neem je aan tafel, samen en collegiaal. Ik ben er van overtuigd dat @StadIeper de juiste beslissing zal nemen en dit event niet zal toelaten. Neonazi’s hebben hier niets te zoeken. — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) August 16, 2022



Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur groen licht gaf voor dit neonazi festival. Merkwaardig genoeg werd die vergunning in eerste instantie dan ook niet verleend. Met name burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) was naar verluid fel tegen. Het stadsbestuur kwam echter tot de conclusie dat er geen juridische gronden waren het festival te verbieden. Dat er neonazi’s zouden verschijnen, was het stadsbestuur blijkbaar even ontgaan: “Op de affiche prijken onder meer de Italiaanse band Bronson, die dweept met het gedachtegoed van Mussolini en de Duitser Phil Neumann, die in een liedje “All Jews Are Bastards” zingt”.

De protesten tegen het festival kwamen niet alleen van links en burgerlijk rechts. Ook de Belgische binnenlandse veiligheidsdienst was niet erg gelukkig met het verlenen van de vergunning, wat o.a. leidde tot deze schokkende kop in de Standaard:

Net zoals velen hier, gelukkig maar, diep geschokt bij het lezen van dit “advies”. Mensen van kleur en LGBTQ personen zijn dus niet welkom in @StadIeper… Fascistische haters wel. De enige mogelijke beslissing is dit festival verbieden. pic.twitter.com/66owigrU1t — Axel Weydts 🏳️‍🌈 (@AxelWeydts) August 16, 2022

Niet iedereen was overigens ongelukkig met dit advies. Zo reageerde het Vlaams Belang bij monde van Dries van Langenhoven als volgt:

Frontnacht is dit jaar onderdeel van de IJzerwake, die volgende week zondag gehouden wordt. De IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. In 2002 kwam het op de IJzerbedevaart tot een knokpartij (letterlijk) tussen de oude garde en het fascistische smaldeel. Dat smaldeel besloot daarop om dan maar zélf een festival te organiseren. Daar waar de IJzerbedevaart niet per definitie engrechts was, is de IJzerwake een feest van collaborateurs, neonazi’s en stropdasfascisten als Thierry Baudet.

De beslissing van het stadsbestuur wordt rond 16.00 uur bekend gemaakt. Vermoedelijk zal de vergunning worden ingetrokken. De organisatie van de IJzerwake heeft al aangekondigd in dat geval het stadsbestuur voor de rechter te zullen slepen.

Uitgelichte afbeelding: Door Wenceslas at nl.wikipedia – Transferred from nl.wikipedia, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7682365