Neokolonialisme: het gaat goed met LHBetc in Afrika

Niet echt dus. Vorige week zondag zag ik op tv een lesbo-vluchtelinge uit Oeganda, die nu als gids werkt op een echte vluchtelingenboot in Amsterdam. Kort oranje haar. Ik was wel eens in Oeganda en homo’s zag ik daar niet, hoeren wel… en hun vriendelijke vraag ‘Would you like to push me?’ begreep ik niet meteen.

Wél hoorde ik om half zes ’s ochtends in mijn hotel daar de roeptoeter van de muezzin van de moskee twee kilometer verderop. Die heeft homohaat natuurlijk niet uitgevonden, dat is daar vooral een uitwas uit de koloniale tijd én van vooral Amerikaanse ultra-christenen. Die steken daar veel tijd en geld in de laatste tijd. Dat heeft Haley McEwen van de Universiteit van Gotenburg onderzocht. Christenen: bedankt!

Oeganda is niet best met zijn wetten en zelfs doodstraf, maar het gaat ook flink fout in andere Engelstalige landen daar: Nigeria, Liberia en Ghana. In dat laatste land is nu ook een wettelijk verbod in aantocht. Volgens McEwen is dat een voortzetting van het kolonialisme, dat niet alleen slavernij bracht, maar ook christendom.

Het Ghanese parlement heeft woensdag een anti-homowet trachten aan te nemen. Die legt een gevangenisstraf van maximaal drie jaar op voor je identificeren als LGBTQ+ en vijf jaar voor het bevorderen van LGetc-activiteiten. Homoseks is in Ghana al strafbaar met een gevangenisstraf van drie jaar.

Er is een lichtpuntje: president Nana Akufo-Addo ligt dwars totdat het Hooggerechtshof uitspraak doet over de grondwettigheid van de wet. Eerder waarschuwde het Ghanese ministerie van Financiën dat de Wereldbank dit ook echt niet leuk vindt en dat miljarden dollars aan financiering in gevaar komen als deze wet erdoor komt. Ghana zit in een economische crisis.

Het voorstel is breed veroordeeld door Groot-Brittannië en de VS en allerlei organisaties. Gek genoeg is de Ghanese kardinaal Peter Turkson juist niet tegen homoseksualiteit. De paus ook niet echt meer.

Nou: de meeste Afrikaanse bisschoppen denken daar héél anders over. Dat lieten ze in augustus al weten in de Catholic Herald. Homoseksualiteit komt dus uit het westen. Ze zitten zo op één lijn met Poetins beste vriend, de Russische paus oftewel patriarch Kyrill. Homoseksualiteit noemt die ‘een bedreiging voor de mensheid’.

Volgens Haley McEwen staken Amerikaanse ‘christenen’ tot nu toe al $ 54 miljoen in het bestrijden van LHetc in Afrika vooral via ‘pro-family’ verhalen. Pure neokolonialisme.