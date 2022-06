Neil Young bezingt zijn koningin, en meer

Het is een ondoorgrondelijk fenomeen, de liefde voor het Engelse koningshuis, die niet groot is in Schotland, en de Six Counties doen er vanaf het andere eiland bezien al helemaal niet toe, zoals bij de opvoering bij het platina jubileum nog eens fijntjes werd duidelijk gemaakt.

Mijn schoonvader, Labour-stemmer, schoot wel in de houding bij het volkslied na de jaarlijkse kerstboodschap van de koningin op de televisie.

En wat te denken van een afvaardiging van bijvoorbeeld Kenia bij het jubileum, nu we weten van de schanddaden die het koloniale regime daar ook in de laatste dagen heeft verricht.

De Canadees Neil Young bezingt zijn koningin en we vergeven hem. Hij voegt er het eerste couplet van My country ’tis of thee aan toe, want hij is intussen ook US-citizen.

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen:

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us:

God save the Queen.

O Lord, our God, arise,

Scatter her enemies,

And make them fall.

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On thee our hopes we fix:

God save the Queen.

My country, ’tis of thee,

Sweet land of liberty,

Of thee I sing;

Land where my fathers died,

Land of the pilgrims’ pride,

From every mountainside

Let freedom ring!

Als Canadees had hij het Franse origineel er toch ook achteraan kunnen gooien, zou ik zeggen.

Grand Dieu sauve le Roi,

Grand Dieu venge le Roi,

Vive le Roi !

Que toujours glorieux,

Louis victorieux

Venge ses ennemis toujours soumis.

Que toujours glorieux,

Louis victorieux

Venge ses ennemis toujours soumis.



Natuurlijk oorspronkelijk voor Lodewijk XIV geschreven.

En op het uur waarop de Tories stemmen over de toekomst van hun premier voeg ik er nog even mijn Elizabethaanse serenade aan toe, ook als ode aan de naam van de eerste op wie ik verliefd was en – vast niet toevallig – de naam van mijn echtgenote. En zover het mij heugt is Elizabeth II koningin geweest, wie doet het haar na.



Is het Mantovani? met (Elizabethan) Serenade

De muziek lijkt een kabbelende stroom die even in versnelling raakt. Vandaar de toonzetting Where the gentle Avon flows, naar het Welshe woord afon voor rivier.

Dat heb je met een imperium, knap hoor, evengoed – een koor van een lagere school aan de Westkaap.



Mandela Park Primary School Choir, 2015

Als we dan toch moeten bidden op deze Pinksterdag: moge God genoeg Tories de wijsheid schenken de pias van dienst de laan uit te sturen.

– Uitgelicht: videostill