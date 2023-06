Nee toch, Jacko de Vrieso: jij? Bij Chemours?

Hé, Jacko! Wat lees ik nou weer? Ben jij écht commissaris van Chemours? Wat? En al vanaf 2016? Joh! Dahkátonnie?

Jawel damesheren en transen, dat kan wél. Jacko de Vries doet ’t toch? Nou dan. Hier even een opfrissertje: hij was spindoc van het CDA en vooral de wat stuntelige VU-professor en premier Balkenende (die van de ‘VOC-mentaliteit’, jazeker!) kon niet van hem wegblijven en maakte hem zijn persoonlijk adviseur. Jacko was intussen ook al politicoloog, landmacht-officier en voorlichter van defensie geweest. En toen en toen en toen, citaat uit Wikipedia:

“Hij trad op 14 mei 2010 af als staatssecretaris nadat hij in verlegenheid was gekomen door een buitenechtelijke relatie met zijn persoonlijke adjudant waarmee hij enkele keren op werkbezoek naar Afghanistan en op bedevaart naar Lourdes was geweest. Omdat zijn vrouw hem de deur had gewezen, en zijn woonplek aan hoge veiligheidseisen moest voldoen vanwege zijn functie als staatssecretaris van Defensie, moest hij enkele weken overnachten op de Alexanderkazerne in Den Haag.”

Bédevaart naar wat? Met je minnares, pardon adjudant, pardon adjudantE? ‘Wees gegroet …, vol van genade, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot…’ – dat doen ze daar de hele tijd. Overigens: militair en dan cristenlijk? Er staat toch in de huisregels ‘Gij Zult Niet DODEN’? En ‘Hebt u vijanden lief als uzelf’? Ja, nee, kijk….

Jacko kreeg met zijn bijzittelijk vrouwspersoon nog een dochter – maar, tragedie: zijn beminde stierf in 2017. Tsja…

Maar maar maar: onze Jacko dook en dook en dook naar de diepte van zijn carrière: PR-adviseur bij PR-buresau Hill & Knowlton. U weet wel, die deden ook wat dingetjes voor de JSF… Ach, wat leuk! JSF? Jaja! Maar onze Jacko nog effe niet.

En nog leuker: Jacko is ook voorzitter van de veteranenclubs. Die Bernhards ouwe anjer zóóó mooi vinden en rondstrooien, maar zijn nazilidmaatschap verzwijgen. En die bij de veteranendag een bestuurslid hebben, die directeur is van Allianz – voorheen de vezekeraar van… Auschwitz. Ik lieg niet, kijk hier maar, in onze eigenste Wikpedia:

“Allianz had al in 1931, voordat Hitler aan de macht kwam, direct contact met hem. (…) Hitlers eerste kabinet omvatte ook de directeur-generaal van Allianz als kabinetslid. Op 30 juni 1933 werd deze Kurt Schmitt onder Adolf Hitler benoemd tot minister van economische zaken voor het Derde Rijk en werd hij erelid van de SS. (…) Allianz verzekerde vanaf 1940 SS-wapenfabrieken, gevangenenbarakken, magazijnen en wagenparken in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, Buchenwald en Dachau. (…). “

En dan schrijven de vets op hun sites wel hééél weinig over de laffe vlucht van onze jongens uit Srebrenica, wat leidde tot 8.000 in de steek gelaten en vermoorde dorpsbewoners. Of over de oorlogsmisdaden van onze jongens in Indonesië tussen 1945-50 – moordpartij na moordpartij. Lekker, Jacko!

Nou jongen. ik wens je veel sterkte – maar ik zou toch maar aftreden als commissaris van Chemours. Die vergiftigen met hun PFAS (Teflon) nogal wat mensen – daaronder toevallig óók veteranen!

Ik heb hem gebeld bij Hill maar kreeg hem niet echt te pakken. Lunch is daar van 12 tot 2, snap je? Mailen dan maar?

O ja, ook nog leuk: de reactie van Chemours op Zembla met de onthullingen van 15 juni:

– Uitgelichte afbeelding: Door FaceMePLS from The Hague, The Netherlands – Jack de Vries (1968), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61951426