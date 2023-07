Nederlandstalige klassieker du jour: Zwijgt me van de Vlaamse kwestie

Mijn favoriete Nederlandstalige troubadour over Vlaamse identiteitspolitiek, een fenomeen waar Wannes weinig sympathie voor koesterde: “Wanneer in het gelid de straat wordt opgegaan/In Uilenspiegel’s naam het fascisme blijft bestaan//Als ik ze zie marcheren met Hitlerjugend-manieren/Spreek dan maar Frans en zwijg me van de Vlaamse kwestie”.

Wanniêr ek deur de rijke Vlomse gouwe gaan

en zing óe da’ de Vlaminge zonder pardon

vör dollars en vör ponden un eige laend verpeste

sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste

Wanniêr ek overal de bosse zing vergaan

en puine zing wor strate zouwe moette staan

en fiêre stede treuren oep d’aermzalige reste

sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste

Wanniêr ek d’industrie de loecht zien kleure

ad iederiên da’ zoemor lot gebeure

a’ der is wörd gelache meh angstig proteste

sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste

Wanniêr alliên nog ’t Gouwe Kalf wörd veroêrd

en ’t evewicht van giêst en lede wörd verstoêrd

en d’oemgekochte leiders ons elpen in de neste

sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste

Wanniêr er in ’t gelid de straat wörd oepgegaan

in Uilespiegel’s naam ’t fascisme blefd bestaan

as ek ze zing marchere meh Hitlerjugend geste

sprekt dan mor Fraens en zwijgd me van de Vlomse kweste

Mor of er wörd geróepe en gecontesteerd

’t is van de kleintshes da’ der wörd geproffeteerd

da’s overal gelijk, in et Oêsten en in ’t Weste

en daaroem spreek ek liever van gin Vlomse kweste

Bron: https://muzikum.eu/nl/wannes-van-de-velde/zwijgt-me-van-de-vlaamse-kwestie-songtekst

uitgelichte afbeelding: Door Torsade de Pointes – zelf gefotografeerd, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6006831