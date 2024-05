Nederlandse onderzoekers waarschuwen voor dreigende watercrisis: wereld herbergt minder schoon water dan gedacht

Al langer is bekend dat schoon water een groeiend probleem vormt. Nu blijkt echter dat we de omvang van de mondiale waterschaarste hebben onderschat. En dit probleem neemt ook nog eens toe in de komende decennia.

Schoon water is van vitaal belang voor mensen op vele manieren. Mensen hebben schoon water nodig om te drinken en voor hygiënische doeleinden, maar ook voor het verbouwen van voedsel, het opwekken van energie en het fabriceren van producten. Ondanks zijn essentiële rol, lijkt het aanbod van schoon water tegenwoordig steeds schaarser te worden. Zo schaars zelfs, dat onderzoekers nu de noodklok luiden.

– Lees verder bij de bron, Scientias

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4007290