Nederlandse ceo van Cambodjaanse textielfabriek: Als de EU wantoestanden wil aanpakken, zorg dan dat een T-shirt van 2 dollar Europa niet meer binnenkomt

“Ik denk niet dat iedereen in deze sector per definitie wil uitbuiten, dat is flauwekul, maar het is het systeem dat ervoor zorgt dat er rare dingen gebeuren”. De Nederlandse manager van Pactics in Cambodja bokst al twintig jaar tegen het dictaat van de grote merken en wil met het eigen bedrijf beter doen dan de gemiddelde ‘sweatshop’.

Voor mij zit Arjen Laan (65), de Nederlandse ceo van Pactics, een middelgroot textielbedrijf in Cambodja dat produceert voor verschillende klanten. Ik probeer van hem en van stichter-voorzitter Piet Holten (71) te weten te komen hoe dat systeem precies werkt en waarom het negatieve imago van de textielindustrie zo hardnekkig is. Pactics bestaat begin november twintig jaar en pakt voor die verjaardag uit met een nieuwe productiehal. Die zal het personeelsbestand doen groeien van zevenhonderd naar duizend werknemers. De omzet is gestegen van 2 miljoen dollar in de beginjaren naar 10 miljoen vandaag. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Francois Le Nguyen on Unsplash