Nederland telt op dit moment negen wolvenroedels

In ons land leven op dit moment negen wolvenroedels. Dit zijn wolvenparen die jongen hebben gehad. Bij zeven van de negen roedels zijn dit jaar welpen op wildcamerabeelden gezien. In totaal zijn er minimaal 39 welpen geboren. Zeven roedels hebben hun territoria op de Veluwe, de andere twee roedels leven in Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio. Dit meldt BIJ12 vandaag.

In de nieuwste voortgangsrapportage over de activiteit van de wolf in Nederland over de periode 1 mei tot en met 31 juli 2023 meldt BIJ12 dat er in Nederland op dit moment minimaal twintig gevestigde wolven leven. Daarnaast zijn er de welpen die dit jaar geboren zijn en nakomelingen van voorgaande jaren. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn is niet met zekerheid te zeggen omdat niet alle wolven met DNA vastgesteld zijn. Bekijk hier de voortgangsrapportage.