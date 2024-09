Nederland telt op dit moment elf wolvenroedels en twee solitaire wolven. Bij tien roedels is bevestigd dat er welpen zijn geboren. In totaal zijn er dit jaar minimaal 55 wolvenwelpen aangetoond. Dat blijkt uit de nieuwe voortgangsrapportage van BIJ12 over de activiteit van de wolf.

De voortgangsrapportage gaat over de activiteit van de wolf in Nederland in de periode van 16 februari tot en met 17 mei 2024. In totaal zijn in deze periode in Nederland 43 verschillende wolven aangetoond met DNA. Daarvan zijn acht wolven voor het eerst aangetroffen in Nederland; een nakomeling van de Zuidwest-Veluwe-roedel, twee nakomelingen van de Belgische Hechtel-Eksel-roedel en vijf wolven met een (nog) onbekende afkomst. De overige wolven zijn al eerder in Nederland aangetoond met DNA. Dit zijn gevestigde wolven of zwervende wolven zonder een vast territorium.

– Uitgelichte afbeelding: Images from the United States Fish and Wildlife Service., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30605