Nederland doet mee aan herdenking in Beijing: Poetin: OK, Tibet ook, Oeygoeren…

Tot mijn grote verbazing krijg ik net een mailtje van de voorlichter van Buitenlandse Zaken in antwoord op mijn vraag: Nederland neemt deel aan de herdenking van 80 jaar einde van WO-II in Beijin:

hediyeh.djam@minbuza.nl To: nieuwswo2@yahoo.com Wed, Sep 3 at 9:22 AM Dag Arthur, Ik kreeg je vraag binnen mbt aanwezigheid bij de​ herdenking in China. Zie hierbij ons antwoord: Nederland vindt het belangrijk om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Bij de herdenking in Beijing is Nederland vertegenwoordigd door de militaire attaché van de ambassade in Beijing. Hartelijke groet, Hediyeh

Kennelijk is het geen enkel bezwaar dat oorlogsmisdadigers als Poetin daar vrijuit paraderen. Ook geen bezwaar dat China op grote schaal drones levert aan zijn land.

Of dat China alweer een paar jaartjes Tibet bezet.

Ik hoor daar vandaag verder niemand over, maar het is toch echt zo, en wel sinds 1951, toen communistisch China het annexeerde. Waar hebben we dat meer gehoord? Is dat niet wat Poetin met de Krim deed? Takes one to know one, nietwaar? Nou ja: wij zijn ook niet brandschoon. Maar toch. Ik wijs er nog even op dat het oude Tibet 2,5 miljoen km2 is, tegen Nederland 40.000. Het is dus ruim 60x zo groot als wij.

Dan nog even over naar de Oeygoerse delegatie bij de prachtige plechtigheden. Er zijn in China volgens Wiki 12 miljoen van hen. De Oeygoeren zitten sinds 2017 in honderden kampen en hun kinderen vaak in honderden verplichte kostscholen. Het is allemaal degelijk uitgezocht, en China houdt het maar liefst stil. En onze regering is druk met héél andere dingen…