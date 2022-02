Nazitruckers moeten vóór 15.30 uur oprotten uit Den Haag

De burgemeester heeft de onaangekondigde demo van nazitruckers in Den Haag ontbonden. De truckers hebben tot 15.30 uur de tijd de gemeente verlaten. Zo niet, dan gaat de politie stevige boetes uitdelen en worden de wagens op kosten van de eigenaars weggesleept.

De burgemeester heeft de onaangekondigde demonstratie ontbonden. De politie vordert deelnemers weg te gaan. Mensen die hieraan geen gehoor geven, riskeren aanhoudingen en boetes. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) February 12, 2022



Vermoedelijk zullen de meeste truckers hier wel gehoor aan geven. Zo niet, dan kunnen we nog een aantal mooie beelden verwachten.

De truckers protesteren in navolging van hun Canadese beroepsgenoten tegen de coronamaatregelen (LOL) . Ook met de klimaatregels zijn ze niet akkoord, want dat is een complot van de communisten van het WEF om de macht over te nemen.

Om je een indruk te geven van het achterlijke, rancuneuze plebs dat vanmiddag in Den Haag rondloopt, hieronder een paar beelden:

Misschien kan @op1npo deze mensen uitnodigen voor een goed gesprek over hun zorgen? pic.twitter.com/0QzyRLGHAt — hans christian anderfuck (@endeeh) February 12, 2022

De opruiende woorden van Gideon van Meijeren hebben duidelijk consequenties zo blijkt vandaag op het #Binnenhof bij #ConvoyNederland WANTED posters met politici die opgespoord, vervolgd en opgesloten moeten worden. #fvd pic.twitter.com/kbDrZFAkbg — dr. Marina (@mmeeuw) February 12, 2022

wiJ sTelLeN aLlEeN kRiTiScHe VrAgeN pic.twitter.com/KSu4FaICfj — Eric Lee 🍥 (@Reaguren) February 12, 2022



Mocht het vanmiddag alsnog uit de klauw lopen, zullen we dit bericht met plezier updaten.

Update; zwaar materieel inzetten tegen zwaar materieel, zo hoort dat: