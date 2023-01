Nazileuzen geprojecteerd op Erasmusbrug

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn vannacht nazileuzen geprojecteerd (“racistische leuzen” is een understatement).

Op de Erasmusbrug zijn racistische leuzen geprojecteerd tijdens de jaarwisseling. https://t.co/saEJPmxFHl pic.twitter.com/4TDQSam65F — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) January 1, 2023



Naast het obligate “White Lives Matter”, werd ook de leuze “We must secure the existence of our people and a future for White children” (“we moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor Blanke kinderen verzekeren”). op de brug geprojecteerd. De leuze, bekend als de “14 words”, is afkomstig van de inmiddels gelukkig overleden Amerikaanse neonazi David Eden Lane.

Lane was één van de oprichters van de naziterreurorganisatie The Order. De groep was o.a. verantwoordelijk voor de moord op de Joodse talkshowhost Alan Berg.

Lane werd uiteindelijk veroordeeld tot 190 jaar gevangenisstraf. Tijdens zijn proces sprak hij woorden die zó afkomstig zouden kunnen zijn uit de mond van Gideon van Meijeren: “Ik erken een regering die als enig doel heeft mijn ras uit te roeien niet. Ik heb alles dat ik heb en alles dat ik ben gegeven om de mensen te wekken uit hun doodsslaap (sleep of death). Op 28 mei 2007 overleed hij in een gevangenis in Indiana. In neonazikringen geldt hij als held en martelaar.

Lane was een rabiate antisemiet. Hij was ervan overtuigd dat westerse regeringen achter de schermen beheerst werden door Joden: “By 1978 my research was essentially complete and the real problem was sharply delineated in my mind. The Western nations were ruled by a Zionist conspiracy … [that] above all things wants to exterminate the White Aryan race“.

In neonazikringen op Telegram is de actie uiteraard met veel gejuich ontvangen (en was men verdacht snel op de hoogte):

De politie onderzoekt nog waar de projectie van de racistische leuzen (waaronder ‘White Lives Matter’) op de Erasmusbrug vandaan kwam, maar het is opvallend dat er vannacht in de neonazi-telegramgroep van WLM al tweets, beelden en enthousiaste reacties geplaatst werden. 2/ pic.twitter.com/xUq9ypJdfz — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 1, 2023



Ook de Baudetjugend reageerde opgetogen:

Mooi! Rotterdam begint het nieuwe jaar in ieder geval goed. https://t.co/UgrZXnN58d — JFVD (@jongeren_fvd) January 1, 2023



Het PVV-plebs – net zo racistisch als neonazi’s, maar een stuk schijnheiliger – schoot in de gebruikelijke ontkenningsmodus, wat een aantal hilarische tweets opleverde:

Bijzonder. Wedden dat dit labeltje RaCiStiScH er niet op was geplakt als White en Blank vervangen zouden zijn door resp Black en Zwart? Ziedaar je racisme. https://t.co/kH9lXzmcZz — Cortés (@Cortes) January 1, 2023



De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de actie. De daders slaan ongetwijfeld aan het opscheppen op Telegram, dus al te moeilijk hoeft dat niet te zijn.

Uitgelichte afbeelding: Von per above, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2682608