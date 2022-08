Het Ieperse stadsbestuur geeft de organisatoren van het Vlaams-nationalistisch muziekfestival Frontnacht op 27 augustus dan toch geen toelating om evenement te laten plaatsvinden. “Een van onze voorwaarden is dat er geen link mag zijn met neonazisme of neofascisme en dat is hier wel het geval”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). De organisatie van Frontnacht eist een schadevergoeding van de stad Ieper.

