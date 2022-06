Ook in Nederland doen fascisten weinig moeite meer hun ware aard te verbergen. Hier zien we Gideon van Meijeren (FVD) en Constant Kusters (nazistische NVU) elkaar kameraadschappelijk omhelzen tijdens de landdag van de agro-industrie in Stroe.

Screenshot via Oma Vacci. Volg haar ook op Twitter: @wappiehoekje

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 183-H1215-503-009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433927