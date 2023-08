Nazi-studenten in elkaar gerost in Nijmegen

Een aantal leden van de fascistische rechtsnationalistische Groot Nederlandse Studentenvereniging (GNSV) is vanochtend op de introductiemarkt van de Raboud Universiteit in Nijmegen in elkaar gerost. De politie heeft drie mensen gearresteerd. Twee leden van de GNSV moesten in het ziekenhuis opgelapt worden.

Of de knokpartij ontstond vanwege een ideologisch meningsverschil is niet duidelijk, maar een dergelijk vermoeden ligt natuurlijk wel voor de hand.

De GNSV is een kleine studentenvereniging met ongeveer 20 leden. Het clubje omschrijft zichzelf als conservatief, wat anno 2023 een garantie is dat je met fascisten te maken hebt. Vergeet Van Agt en Hirsch-Ballin, die tijd is voorbij.

Zoals uit de naam al blijkt, streeft GNSV naar een ‘Groot Nederland’, waar alle Nederlandstalige gebieden deel van uitmaken, inclusief Vlaanderen en Zuid-Afrika. Wat er met de Friezen moet gebeuren is niet duidelijk.

Over Zuid-Afrika gesproken: GNSV is uiteraard solidair met ‘de Boer’. We hebben het dan niet over onze agrarische sector, maar over Afrikaners, een bevolkingsgroep waarop volgens GNSV momenteel een genocide gepleegd wordt. Die genocide is Amnesty en Human Rights Watch volledig ontgaan, maar dat zijn in de ogen van dit stelletje reactionaire plebejers dan ongetwijfeld ook cryptocommunistische clubs.

GNSV houdt er warme banden op na met de Vlaamse zusterorganisatie NSV, die op haar beurt dan weer snikhete banden heeft met Vlaams Belang.

Voor de rest is het vooral veel voorspelbaar gelul over ‘de moderniteit’, ‘het globalisme’ en ‘de linkse leerstof in collegezalen’. Je kent het inmiddels wel. Het kan dus allemaal nog veel erger dan Vindicat.

Op Twitter en BlueSky wordt momenteel weer druk gediscussieerd over de vraag of je nazi’s een klap mag verkopen. In dat kader geven we het onderstaande graag ter overweging mee:

Bron: Vox

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612