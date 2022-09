Nazi schiet 13 mensen dood op Russische school

De man die vanochtend op een school in Izjevsk (Rusland) 13 mensen doodschoot, waaronder 7 kinderen, droeg een t-shirt met een hakenkruis. Dat blijkt uit een door de politie online gezette video.

Volgens de lokale autoriteiten raakten 21 mensen gewond, waaronder 14 kinderen. Voordat de politie arriveerde, doodde de schutter zichzelf. Volgens onbevestigde berichten riep hij: “Ik wil niet naar Oekraïne!”. Waarom je kinderen doodschiet omdat je – begrijpelijk – geen zin hebt als kanonnenvoer te dienen in Oekraïne, is me overigens een raadsel.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als de 34-jarige Artem Kazantsev. Volgens de politie is hij een oud-leerling van de school. De politie onderzoekt nu of Kazantsev banden had met neo-nazistische organisaties.

Kazantsev was volledig in het zwart gekleed. Hij droeg een bivakmuts en op zijn t-shirt was een rood hakenkruis in een cirkel afgebeeld.

Bron

Uitgelichte afbeelding: par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612