Navalny, de documentaire

Nee, Alexey Navalny was geen heilige, maar hij was voor het Russische regime blijkbaar gevaarlijk genoeg om hem in gevangenschap en al uit de weg te ruimen.

Via een medium dat we liever niet meer zouden gebruiken, maar het is tot nu toe de enige vindplaats, de documentaire over Navalny tot aan zijn arrestatie bij aankomst in Moskou, 2021.

Ter nagedachtenis aan Aleksej kan U hier de Oscar winnende documentaire “Navalny” uit 2020 terug bekijken.

Deze documentaire neemt de kijker mee in het onderzoek naar de choquerende en schaamteloze moordpoging op de #Russische oppositieleider. En ja, delen mag.🙏 RIP Alexey… pic.twitter.com/ftRpqS2m52 — Cis Rits (@cisrits) February 17, 2024

– Uitgelichte afbeelding: Door Michał Siergiejevicz – Oppositionist eyes looking to the sky, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99258073