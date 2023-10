Natuur ontwikkelen op landbouwgrond? Duik eerst de bodem in

Achtenzestig hectare landbouwgrond omvormen naar natuur. Dat is de ambitie van provincie Utrecht en landgoedeigenaar Stichting De Boom voor de komende jaren. Hoe gaat deze natuurontwikkeling in zijn werk? Wat vertelt de grond ons? En wat is bodemthee? De provincie Utrecht en het landgoed namen recent de proef op de som tijdens een veldbezoek én evaluatie met experts.

Landgoed De Boom kenmerkt zich door een gaaf gebleven coulissenlandschap met diverse waardevolle natuurterreinen. Het landgoed ligt tussen Leusden, Woudenberg en Achterveld en is circa 1166 hectare groot. Meer dan een kwart is aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Stichting en de provincie zagen kansen om het NNN op het landgoed uit te breiden tot circa 400 hectare, daarmee de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe verder te versterken en de kavelindeling van de landbouwbedrijven te verbeteren. De laatste fase van de natuurontwikkeling omvat 68 hectare natuur en 5 hectare kleine landschapselementen.

– Lees verder bij de bron