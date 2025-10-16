Natuur in het licht – waarom het donker belangrijk is

Sinds 2012 wordt er bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoek gedaan naar het effect van nachtelijk kunstlicht op onze natuurlijke omgeving. Voor dit onderzoek – Licht op Natuur – zijn lantaarnpalen in bosranden gezet. Ze branden jaarrond van zonsondergang tot zonsopgang. Bij die lantaarnpalen meten onderzoekers wat de effecten zijn op verschillende soortgroepen.

Het is steeds minder donker ’s nachts. Dat komt omdat wij mensen vertrouwen op wat we kunnen zien en daarom graag onze omgeving verlichten. Het oppervlak van de aarde dat ’s nachts meer verlicht wordt dan door de volle maan – die er bovendien maar af en toe is – neemt met meer dan twee procent per jaar toe. De recente overgang naar energiezuinige ledverlichting heeft dit effect versneld. Het is natuurlijk goed dat deze verlichting zuiniger is, maar omdat het gebruik ervan ook geld bespaart, worden vaak juist extra lampen neergezet.

Voor veel soorten in onze natuurlijke omgeving is nachtelijk kunstlicht een probleem. Het zijn logischerwijs vooral de nachtactieve dieren die het sterkst reageren: zij zijn afhankelijk van duisternis.

– Uitgelichte afbeelding: Door Barracuda1983 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2077104