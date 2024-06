Natte voeten en bruine bladranden: te veel water laat bomen stikken

Naast extreme droogte is ook overmatige regenval een bedreiging voor de gezondheid van bomen. Hoewel water uiteraard essentieel is voor het leven van bomen, kan te veel water in de bodem de wortels verstikken. Dit voorjaar zien we veel verschillende symptomen van boomaantastingen door het hoge grondwaterpeil. Van bruine bladranden tot ziektes, bij zowel loof- als naaldbomen in het bos.

Klimaatverandering leidt tot extremere weersomstandigheden. Waar we de afgelopen jaren te maken hadden met extreme droogte, hebben we nu een extreem nat jaar. Dat klinkt goed, eindelijk wat water. Maar ‘te veel’ is helaas ook niet gunstig. Wat voor gevolgen heeft de actuele overmatige regenval voor de bomen in het bos? En kunnen we iets doen om de schade (in de toekomst) te beperken?

