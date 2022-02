Nationale Nederlanden en Aegon maken winst met de bouw van een muur tegen vluchtelingen in Polen

Afgelopen week is Polen begonnen met het bouwen van een muur op de grens met Belarus. De muur wordt gebouwd om mensen ervan te weerhouden naar Pools grondgebied (en daarmee de EU) te reizen en asiel aan te vragen. De Europese Unie keek afgelopen maanden toe hoe gewapende soldaten migranten en vluchtelingen mishandelden en blijft dat doen nu Polen is begonnen met het bouwen van een muur. Dit alles speelt zich af midden in de winter: de temperaturen dalen tot onder het nulpunt, wat de levens van migranten alleen maar meer in gevaar brengt. Officiële cijfers geven aan dat er aan deze grens tot op heden tien mensen zijn gestorven, maar activisten en NGO’s stellen dat de echte cijfers veel hoger liggen. Degenen die het lukt om Polen te bereiken worden opgesloten in detentiecentra en vaak gedeporteerd naar hun land van herkomst – voornamelijk Irak. De Europese Unie laat keer op keer zien dat ze de beweging van financiële middelen faciliteert, maar dat als het gaat om de beweging van mensen ze wreed en genadeloos is.

De muur wordt gebouwd door Budimex SA en Unibep. Deze Poolse bedrijven krijgen ruim €71 miljoen respectievelijk ruim €43 miljoen voor het gedurende de komende vijf maanden aanleggen van ieder twee delen van de muur, waarvan de totale kosten op €350 miljoen worden geschat. De vijfenhalve meter hoge muur (inclusief een halve meter NATO- of scheermesjesprikkeldraad) moet uiteindelijk de helft van de grens met Belarus beslaan, zo’n 186 kilometer (ongeveer gelijk aan de afstand tussen Amsterdam en Antwerpen).

Budimex is voor ruim de helft in handen van de Spaanse multinational Ferrovial. Ferrovial was eerder, via een andere voormalige dochteronderneming (Broadspectrum), verantwoordelijk voor het runnen van één van de beruchte Australische ‘offshore’-detentiecentra, op het eiland Manus. In deze detentiecentra werden alle vluchtelingen die per boot naar Australië kwamen vastgezet onder slechte omstandigheden, met gewelddadige bewaking.

Enkele Nederlandse financiële bedrijven investeren in Budimex en Unibep. Verzekeringsmaatschappij en vermogensbeheerder Nationale Nederlanden heeft 9,22% van de aandelen van Budimex in handen en is daarmee, na Ferrovial, de op één na grootste aandeelhouder. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, een Pools dochterbedrijf van het Nederlandse NN Investment Partners, eveneens gelieerd aan Nationale Nederlanden, bezit 0,41% van de aandelen. Verzekeraar Aegon heeft via dochter Aegon PTE, dat verantwoordelijk is voor het beheer van één van de grootste Poolse pensioenfondsen, aandelen in zowel Budimex (3,53%) als Unibep (2,10%). Deze bedrijven verdienen hiermee aan het voortdurende leed dat migranten en vluchtelingen wordt aangedaan.

Een volledige lijst van bedrijven en aandeelhouders (voornamelijk uit Polen, Duitsland, Spanje en Nederland) die verdienen aan de bouw van de muur is hier te vinden: https://nobordersteam.noblogs.org/

Na de bouw van de stalen constructies door bovengenoemde bedrijven zal de muur ook uitgerust worden met onder meer camera’s en bewegingssensoren. De leveranciers hiervan zijn nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat hiervoor bedrijven gecontracteerd gaan worden uit de militaire en security-industrie, die al jaren goed geld verdient aan het militariseren van de Europese grenzen.

Naast het menselijke leed dat deze muur zal veroorzaken, creëert het bouwen van de muur ook een ecologische catastrofe. De muur wordt namelijk gebouwd in een beschermd oerbos, Białowieża Primeval Forest, waardoor beschermde diersoorten en de biodiversiteit in gevaar komt.

De EU houdt bij monde van de Europese Commissie, vol dat het geen grensmuren financiert om zo niet het beeld van een letterlijk ‘Fort Europa’ op te roepen. Deze houding staat niet alleen onder druk – Polen en diverse andere EU-lidstaten dringen er hard op aan dat de EU wel geld voor muren en hekken beschikbaar stelt – maar is bovendien niet meer dan een hypocriete pose. Ze financiert namelijk wel technologie waarmee muren uitgerust worden, evenals veel ander materieel voor grensbewaking. In november van afgelopen jaar heeft de EU Polen, Letland en Litouwen €200 miljoen extra gegeven voor grensbewaking via het Integrated Border Management Fund. Met dit fonds financiert de EU het versterken van grensbewaking van EU-lidstaten met ongeveer €7.4 miljard in de periode 2021-2027.

Belarus, Polen, Rusland en de Europese Unie spelen allemaal hetzelfde spelletje! Ze gebruiken het leed van migranten en vluchtelingen om politiek te bedrijven. De Europese Unie dicht zichzelf echter hoge morele normen toe, maar de bouw van deze muur – die vluchtelingen en kwetsbare ecosystemen in gevaar brengt – laat nogmaals zien dat dit een farce is.

Onze solidariteit gaat uit naar de aanwezige activisten die vechten voor de rechten van mensen die opzoek zijn naar een beter bestaan. Solidariteit met de migranten die Europa proberen te bereiken. Voor meer informatie over de lokale strijd volg No_Borders_Team op Telegram (https://t.me/no_borders_team).

We zullen het normaliseren van dit dodelijke beleid nooit accepteren, de EU en alle andere betrokken politieke en economische actoren hebben bloed aan hun handen. Laten we organiseren en deze waanzin stoppen! Solidarity is our weapon! NO BORDERS NO NATIONS FUCK FORTRESS EUROPE

Stop The War On Migrants

Radical Solidarity

– Uitgelichte afbeelding: Door Frank Vassen – CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30247705