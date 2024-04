Naar de Hongaren in Oekraïens Zakarpattia

In het Oekraïense Zakarpattia wonen 100.000 Hongaren. Een ‘arme verdrukte minderheid’, volgens de Hongaarse premier Orbán, die de kwestie gebruikt om de Oekraïense EU-toetredingsonderhandelingen tegen te houden. Maar de Hongaren in Oekraïne vangen binnenlandse vluchtelingen op, vechten mee aan het front, en hebben best begrip voor de wet die hen verplicht 70% van het onderwijs in het Oekraïens te volgen, ziet journalist Tijn Sadée. In een voorpublicatie van een hoofdstuk uit zijn boek beschrijft hij Orbáns manoeuvres over de grens in Oekraïne.

‘Een historische dag!’ jubelde de Oekraïense president Zelenski op 8 november 2023 toen de Europese Commissie groen licht gaf aan Oekraïne om onderhandelingen over EU-toetreding te starten. Voor het land in oorlog is de Europese handreiking van groot belang. Maar er was ook meteen een domper. Want uitgerekend Oekraïnes buurland Hongarije liet weten het advies van de Commissie niet te steunen. De regering-Orbán dreigde met een veto. Reden: de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne worden geschonden, vindt Boedapest. Die minderheid leeft daar al ruim een eeuw, sinds Hongarije na de Eerste Wereldoorlog grondgebied moest afstaan aan buurlanden.

– Uitgelichte afbeelding: By Rovás Alapítvány / Rovas Foundation – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14649957. Naam in Oekraïens-cyrillisch, Hongaars-Latijns schrift en Hongaarse runen (rovás)