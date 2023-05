Na zeventig jaar keert bijna uitgestorven steur terug naar Biesbosch

Op vrijdag 2 juni worden 29 steuren van een jaar oud uitgezet in de Biesbosch. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven zal bij deze uitzetting aanwezig zijn. Hiermee zwemt er na zeventig jaar afwezigheid weer jonge steur in de Nederlandse wateren.

De Europese steur is een indrukwekkende vis die voornamelijk in de Rijn leefde. Negentig miljoen jaar overleefde de soort alle grote veranderingen op de aarde – een levend fossiel uit de dinotijd – totdat overbevissing, vervuiling, kanalisatie, en ander menselijk ingrijpen aan de rivieren het dier teveel werd. Op 23 juni 1952 werd het laatste exemplaar gevangen in Nederland en in 1953 werd deze reuzenvis uitgestorven verklaard.

Alleen in Frankrijk is nu nog een restpopulatie. Geschat wordt dat er nog zevenhonderd volwassen exemplaren leven, die allemaal afkomstig zijn uit de rivieren Gironde en Dordogne. Daarmee is de Europese steur zeldzamer dan de zwarte neushoorn.

– Uitgelichte afbeelding: Door B kimmel – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85798673