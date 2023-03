In duinen, op heide en boerenland gaat Nederlandse natuur verder achteruit

De populaties van diersoorten in Nederlandse open natuurgebieden – zoals duinen en heide – zijn sinds 1990 met gemiddeld 60 procent afgenomen. In landbouwgebieden zijn de soorten gehalveerd. Elders is juist herstel te zien, vaak dankzij intensief natuurbeheer en soms door verbeterde milieuregels.

Dat blijkt uit de donderdag verschenen Living Planet Index Nederland. Het ijkpunt is ideaal om te bekijken hoe de Nederlandse natuur er nou eigenlijk voor staat. Maar je kunt ook selectief winkelen uit het omvangrijke rapport om tot heel andere conclusies te komen. – Lees verder bij de bron, nu.nl – Uitgelicht: eigen foto AJvdK