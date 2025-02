Muzikale misère van de “Summer of love” 5 en slot: Doe een bloemetje in je haar

Dit zal voor velen wel de definitie van de “Summer of love” zijn. Zo geweldig dat als het gedraaid werd op Caroline ik schielijk kon vluchten naar London. Kwam het daar, dan kon je weer naar 270, 355, 227, Scotland, ’s avonds Luxemburg en desnoods zelfs Veronica. Wat een ellende. Nee, ik doe het origineel niet. Julie Felix kan ik het vergeven, de versie is zo opmerkelijk dat Arnold Rypens een tijd dacht dat dit het origineel was. Maar nee.

Ik ben in San Francisco geweest zonder bloem in mijn haar. De hippiebuurt is gegentrificeerd. Je gelooft het niet.

Pas nu verneem ik dat Julie Felix zo’n vijf jaar geleden is overleden. Dan doe ik nog wel een uitlui.

By VARA – FTA001008849 001 con.png Beeld en Geluidwiki – Gallery: Fanclub, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12139819