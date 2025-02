Muzikale misère van de “Summer of love” 2: Something stupid

1967, het jaar van psychedelica en soul. Hoho, dat staat te bezien.

Dit is erg zeg, dus het was een enorme hit. Willy en Willeke maar dan op zijn VS-Amerikaans. Wees gerust, W&W hebben het ook gedaan in het Nederlands. Wel een mooie gitaarpartij hier.



Something stupid, Frank & Nancy Sinatra

En dan blijkt het eigenlijk een nummer, oorspronkelijk gedaan door een echt stel, en van huis uit slappe country of folk. Niet opzienbarend maar ook weer niet afstotelijk. Carson Parks en Gaile Foote, 1966.



Carson & Gaile

– Uitgelichte afbeelding: Wigglepedia