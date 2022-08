Toegegeven, ik zal wel door de mand vallen als de cultuurbarbaar die ik ongetwijfeld ben: Ik ken dit oorspronkelijk van The Nice. Die nu niet.

Dit is het Philharmonia Orchestra gedirigeerd door Vladimir Ashkenazy.



Karelia Suite, compositie Jean Sibelius

– Uitgelichte afbeelding: Door fi:Daniel Nyblin (1856–1923) – What We Hear in Music, Anne S. Faulkner, Victor Talking Machine Co., 1913., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2593169