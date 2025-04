Musk wil wraak nemen op George Soros

Dit zag echt helemaal niemand aankomen: de demonstraties tegen Mussolini-wannabe Donald Trump worden volgens extreemrechts gefinancierd door George Soros. HET IS EEN COMPLOT. Tamelijk ironisch, wanneer je bedenkt dat Elon Musk honderden miljoenen in de verkiezingscampagne van Donald Trump stak en vorige week nog probeerde verkiezingen in Wisconsin te kopen. Musk beloofde vandaag wraak te zullen nemen voor al het onrecht dat hem en zijn vriend in het Witte Huis aangedaan wordt:

De demonstraties waren decentraal georganiseerd en vonden verspreid over het land plaats. Hoeveel mensen er precies de straat zijn opgegaan is niet duidelijk, maar het waren er in elk geval tienduizenden, niet de ‘duizenden’ waarover sommige Nederlandse media het hebben. Hier beelden uit Washington DC.

Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54325856729/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159707150