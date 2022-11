Musk laat Trump weer toe op Twitter, Trump geeft Musk een omhooggestoken middelvinger

Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit (Luister niet naar degenen die zeggen dat de stem van het volk de stem van God is, aangezien het tumult van de menigte altijd dicht bij waanzin ligt) – Alcuinus van York

Elon Musk heeft het account van Trump op Twitter weer geactiveerd. Het account werd na Trump’s mislukte staatsgreep van 6 januari 2020 gesloten omdat Twitter vreesde voor een herhaling.

Musk – te laf om zélf een besluit te nemen – gooide er een poll tegenaan. 51,8% stemde vóór het heractiveren van Trump’s account. Voor Musk reden Trump weer toe te laten tot Twitter, want “de stem van het volk is de stem van God”.

Of Trump daadwerkelijk terugkeert naar Twitter is overigens twijfelachtig. Voorlopig in elk geval niet, zo lijkt het.

BREAKING: Trump snubs Twitter, says he is NOT returning, preferring to focus on Truth Social and noting the “incredible” problems Twitter faces.

When DONALD TRUMP says your business has problems, oof, that’s gotta sting.

— Tristan Snell (@TristanSnell) November 20, 2022