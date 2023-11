Musk herstelt de Twitter-accounts van Tommy Robinson en Katie Hopkins

Elon Musk heeft de Twitter-accounts van neo-nazi’s Tommy Robinson en Katie Hopkins hersteld.

Hopkins werd in 2020 van Twitter gegooid. In 2017 was ze al ontslagen bij de Daily Mail, nadat ze na een bomaanslag in Manchester pleitte voor een ‘final solution’ van het ‘moslimprobleem’ (‘Endlösung” was de term die de nazi’s gebruikten voor de Shoah, de vernietiging van het Europese jodendom). Na de zoveelste schending van de gebruiksvoorwaarden van Twitter had de toenmalige leiding van het platform genoeg van Hopkins.

Robinson kreeg in 2018 een ban, nadat hij beweerde dat ‘de islam’ mensen aanmoedigde moorden te plegen.

Musk ondernam actie nadat enkele extreemrechtse accounts hem erop wezen dat Hopkins en Robinson nog steeds een ban hadden. Of Elon die schending van de VVMU even ongedaan kon maken. Wat hij natuurlijk prompt deed.

Over Musk’s eigen politieke voorkeur bestaat weinig twijfel. The Atlantic constateerde eind vorig jaar al dat Musk een activist is die van Twitter een extreemrechts propagandakanaal probeert te maken. De vrome praatjes over de vvmu zijn uitsluitend bedoeld voor de Bühne.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256