Musk gooit antifascistische accounts van Twitter

Elon Musk heeft de twitteraccounts van de meeste (niet alle!) eerder door hem geschorste journalisten hersteld. Mogelijk denkt hij dat de schrik er nu goed inzit of misschien genereerde het allemaal teveel opwinding.

In alle – terechte – opwinding blijft onder de radar dat Musk stilletjes bezig is antifascistische onderzoeksaccounts van Twitter te verwijderen, vaak op aandrang van neo-nazi’s als Andy Ngo. Gisteren werd het account van het radicaal-linkse It’s Going Down geschorst. Hetzelfde lot trof eerder al de accounts van Crimethinc en Chad Loder.

And as predicted, while all the mainstream journalists who were banned come back, the indies who specifically track the far-right are still suspended. https://t.co/0rnBOUTSRs pic.twitter.com/7QPnXpWBHv — AZ Right Wing Watch (Kolektiva.social/@AZRWW) (@az_rww) December 17, 2022



Musk is bezig Twitter in hoog tempo om te smeden tot een kopie van naziplatforms als Gab en Parler. Een groot aantal extreemrechtse accounts is inmiddels – eveneens onder de radar van de meeste waarnemers – in ere hersteld.

Several notable accounts reinstated by Twitter tonight: Mike Lindell: MyPillow CEO and 2020 election denier Jim Hoft: Editor of the right-wing conspiracy website The Gateway Pundit Jaden McNeil: Far-right streamer and former Groyper Tracy Diaz: Major QAnon influencer — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 16, 2022



Musk’s publieke vernedering in San Francisco – waar hij tijdens een show van Dave Chapelle werd uitgejoeld door het publiek – heeft het er niet beter op gemaakt. De eigenaar van Twitter beschikt over een kwetsbaar ego en is snel geneigd “woke” (lees: links) de schuld te geven van alles dat hem niet bevalt.

Hadden we al gezegd dat ‘ie mooi is? Nog een keer. Deze is nóg leuker, want hier gaat Chapelle tekeer tegen zijn eigen publiek omdat ze zijn goede vriend Elon uitjoelen. Wat nog meer gejoel uitlokt.

Update: Musk heeft nu Taylor Lorenz van de Washington Post geschorst omdat ze hem een vraag stelde:

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256