Muhammad Yunus voorlopig premier van Bangladesh

Na of beter dankzij de opstand in Bangladesh krijgt het land een interim-premier, Muhammad Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede – en dat niet omdat hij eerst een frisse vrolijke oorlog heeft gevoerd, als Kissinger, Rabin of Arafat – nee, als de man die het microkrediet voor de kleinste ondernemers heeft geïntroduceerd.

Zijn premierschap werd geëist door de opstandige studenten die de regering van Hasina ur-Rahman ten val hebben gebracht. De beweging heeft nog een lijst van verder gewenste ministers, waaraan het leger dat even de macht heeft overgenomen “maar beter aan kan voldoen”.

– The Guardian

– Uitgelichte afbeelding: By Muhammad Yunus, – Tanveer Islam, personal, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2837629