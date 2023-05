Moskou: VS achter aanslag met drone op Kremlin

Een woordvoerder van Poetin beschuldigde de VS er vandaag van achter een drone-aanslag op het Kremlin te zitten. De VS zouden Poetin hebben willen vermoorden.

Volgens Dmitry Peskov voert Oekraïne ‘slechts’ de plannen van de VS uit. Uiteraard leverde Peskov geen bewijzen voor zijn uitspraken. Rusland behoudt zich volgens Peskov het recht voor ’terug te slaan’, wat op Twitter natuurlijk tot veel hilariteit leidde: “Wat gaan ze doen? Oekraïne binnenvallen?”.

Wie er achter de drone-aanval op het Kremlin zit is niet duidelijk. Er wordt veel gespeculeerd over een false flag operatie, wat niet onwaarschijnlijk lijkt. Zelensky ontkende gisteren meteen de betrokkenheid van Oekraïne bij de aanslag. Het lijkt inderdaad sterk dat de aanval het werk van Oekraïne of de VS zou zijn. Mocht de aanval wél het werk van Oekraïne of de VS zijn, dan is de luchtverdediging in Moskou – voorzichtig uitgedrukt – niet al te best. Rusland heeft de luchtverdediging rond Moskou de afgelopen tijd echter juist flink versterkt. Zelfs het Russische leger is niet zó incompetent dat twee vanuit Oekraïne gelanceerde drones die verdediging zouden kunnen doorbreken.

De claim dat de aanval bedoeld zou zijn om Poetin te elimineren is ronduit belachelijk: Poetin werkt bijna nooit in het Kremlin, iets waar de geheime diensten van Oekraïne en de VS natuurlijk perfect van op de hoogte zijn.

Van de dreigementen van Peskov zullen weinigen wakker liggen. Rusland dreigt al ruim een jaar met ‘vergelding’ voor van alles en nog wat, maar tot nu toe is daar niks van waargemaakt. Laat maar komen. En zorg ervoor dat Oekraïne over de middelen beschikt zich effectief te verdedigen tegen het genocidale regime in Moskou.

Uitgelichte afbeelding: By Pavel Kazachkov from Moscow, Russia – Moscow Kremlin, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40728979