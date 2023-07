Morgen, meisje

Een duik in 1969, toen er overdag al helemaal geen behoorlijk muziekstation te horen was in Nederland, of je moest Veronica zo zien. De deejay met de interessantste muziekkeuze was Henk van Dorp, jaja, en hij draaide dit nogal nadrukkelijk. Misschien onder invloed van Adje Bouman, zijn technicus.

Ik heb maar een vaag idee waar de tekst naar verwijst. Een eerste nacht? Wat vindt u er van?

Morning girl

How’d you sleep last night?

You’re several ages older now

Your eyes have started showin’ how

The little girl’s growin’ now

Morning girl

Was that you last night

Crying on the radio

Beggin’ for a way to go

To go back where love

Wasn’t jumbled so?

Oh no, things are different now

Than they were before

You know love is more than kisses

A whole lot more

Morning girl

Put your dreams away

And read your box of Cheerios

And powder-puff that pretty nose

And go out and find your man

Where the wild wind blows

Morning girl



Morning girl, Neon Philharmonic met het Nashville Symphony Orchestra

– Uitgelichte afbeelding: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=6813954