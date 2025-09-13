Moordenaar Charlie Kirk gearresteerd; motief onduidelijk

Tyler Robinson, de 22 jaar oude man die wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk, zal dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het betreft een pro-formazitting, een inhoudelijke behandeling van de zaak vindt pas later plaats.

Robinson is inmiddels in staat van beschuldiging gesteld:

EXCLUSIVE: Mug Club Undercover obtained Utah County Sheriff’s Office internal documents regarding suspected Charlie Kirk assassin Tyler Robinson pic.twitter.com/jEAvcrulIk — Steven Crowder (@scrowder) September 12, 2025



Robinson zou een bekentenis hebben afgelegd aan zijn vader en vervolgens hebben verklaard dat hij liever zelfmoord zou plegen dan zich aan te geven bij de politie, maar zijn vader wist hem met de hulp van een priester om te praten.

Het motief voor de moord is nog niet duidelijk. Robinson staat geregistreerd als een partijloze stemmer en een inactieve kiezer. Tijdens de laatste twee presidentsverkiezingen heeft hij niet gestemd. Hij komt uit een conservatieve MAGA-familie, maar volgens sommige familieleden was Tyler politiek een buitenbeentje. Hij zou een hekel hebben gehad aan Kirk, die hij ervan beschuldigde “een haatzaaier” te zijn. Volgens Tyler’s vader zou zijn zoon tijdens een recente familiebijeenkomst hebben gezegd dat Kirk “vol haat” zit en “haat verspreidt”.

In de patroonhulsen had Robinson jr. antifascistische leuzen gegraveerd (“hè fascist, vang!”) en een verwijzijng naar het antifascistische lied Belle Ciao. Enkele van die leuzen worden ook gebruikt in de mij verder onbekende game Helldivers 2, dus het is ook nog mogelijk dat Robinson een doorgedraaide, nihilistische gamer is, op zoek naar zijn “15 minutes of fame”.

Op X wordt druk gespeculeerd dat Tyler een Groyper – een aanhanger van white supremacist en antisemiet Nick Fuentes – zou zijn. Kirk was een hardcore zionist en de Groypers hebben een bloedhekel aan Israël en aan Joden, dus helemaal uitgesloten is dat niet.

Voor het definitief vaststellen van het motief is het wachten op het verdere verloop van het onderzoek (om eens een wijd openstaande deur in te trappen). Hopelijk wordt er snel meer duidelijk, want op internet wemelt het inmiddels van de geschifte complottheorieën en nauwelijks – of zelfs helemaal niet meer – verhulde dreigementen aan politieke tegenstanders. Voor een Rijksdagbrandscenario hoeven we vermoedelijk niet bang te zijn, maar de VS is momenteel een kruitvat. Er hoeft maar één gek te zijn die besluit wraak te nemen voor de moordaanslag op Kirk en de hele zaak ontploft.

Uitgelichte afbeelding: By KSL News Utah – YouTube: CHOPPER 5: Aerial view of Utah Valley University after Charlie Kirk shooting (Time: 16m39s) – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174915979