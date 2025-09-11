Moord op Charlie Kirk

De politie zegt het wapen gevonden te hebben waarmee de radicaalrechtse activist Charlie Kirk vermoord werd. Er zouden ook beelden zijn opgedoken van de moordenaar, maar die worden vooralsnog niet vrijgegeven. Het enige wat de politie kwijt wil is dat de dader “de leeftijd van een student” (college age) heeft.

Er is verder nog helemaal niets bekend over de identiteit of de motieven van de dader, maar dat is voor radicaalrechts op Twitter geen belemmering er flink de beuk in te gooien. Voorop natuurlijk Trump, die meteen “radicaallinks” (=alles links van Trump) de schuld in de schoenen schoof.

Waarom zou je proberen het land te verenigen als je de zaak ook lekker kunt opruien, nietwaar.

Het complotgilde ging uiteraard meteen los op de Joden de Mossad:

Charlie Kirk’s body isn’t even cold, and antisemitic conspiracy theorists are already blaming Mossad. pic.twitter.com/JYN7urVkp6 — Eylon Levy (@EylonALevy) September 10, 2025



“Die Juden sind Schuld”, één van de weinige punten waarover extreemrechts en radicaallinks het volledig eens zijn.

Inmiddels wordt er op Twitter de meest idiote desinformatie verspreid, bijvoorbeeld dat de politie zou hebben gezegd dat de dader een “pro trans student” zou zijn (niet waar) of dat hij een moslim zou zijn (evenmin waar).

Oorlogsverklaringen zijn op Twitter ook aan de orde van de minuut. En dan hebben we het niet over marginale gekkies, maar over accounts met honderdduizenden volgers. Onder normale omstandigheden niet iets om je (al te) druk over te maken, maar momenteel zetelt er een president in het Witte Huis die maar al te zeer bereid is nog wat olie op het vuur te gooien. Er hoeft maar één gek te zijn die wraak meent te moeten nemen voor de moord op Kirk en het hek is volledig van de dam.

