Monsterzegentje voor BIJ1 in Amsterdam en Rotterdam

Dat doet deze Bij1-stemmer goed. De partij is in Amsterdam 300% in zetels gestegen, van 1 naar 3 zetels. In Rotterdam is het succes niet eens in procenten uit te drukken, want daar is het van 0 naar 2 zetels.

Het is duidelijk dat Almere, Delft en Utrecht, waar Bij1 ook meedeed, ongeveer dezelfde uitslagen zullen geven. Gefeliciteerd Syl en Jazie , Rebekka en de rest!! Vooral Sylvana heeft de afgelopen jaren tonnen shit over zich heen gehad – waar wel eens een keer wat tegenover mag staan. Het wordt nog een echte partij.

Overigens is Bij1 de enige partij die verheerlijking van nazisme en fascisme uitdrukkelijk afkeurt in zijn landelijke programma. eens kijken of we in Amsterdam de dodenherdenking kunnen zuiveren, zodat alleen doden uit de oorlog herdacht worden… en dat Marktplaats, gevestigd vlakbij het Amstelstation aan het andere uiteinde van de weg die begint bij het Holocaust-namenmonument, eindelijk echt stopt met de handel in stuitende nazirommel.

In tegenstelling tot de oplichters van Forum, die in de 50 plaatsen waar ze zogenaamd meededen alleen maar de naam van de gemeente veranderden, heeft Bij1 wel plaatselijke programma’s ontwikkeld.

Forum had bovendien nog in zijn lokale programma’s opgenomen dat de bibliotheken gratis moeten WORDEN voor 18-minners… en dat zijn ze al JAREN… Dat ontdekte een nijvere journalist uit Oss, Patrick Huisman van DTVnieuws. Pure oplichters. Ik hoop dat ze me voor laster gaan vervolgen…

Er is weer een beetje hoop, mensen!