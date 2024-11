Mona Keijzer schrapt vogelvriendelijke bouwplannen: vogels en natuur de dupe

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) schrapt de afspraak dat bij nieuwbouw en grootschalige renovatie neststenen voor beschermde diersoorten als vogels en vleermuizen verplicht worden, zo werd vandaag bekend gemaakt. Deze afspraak zou 1 januari 2025 in werking gaan. Vogelbescherming Nederland heeft jarenlang met bouwbedrijven en ambtenaren gewerkt aan dit besluit, maar minister Mona Keijzer schrijft het plan met veel draagvlak in de samenleving nu af. Vogelbescherming is ontgoocheld en vindt het een flinke tegenvaller voor de natuur, vooral ook voor iedereen die in de bebouwde kom woont. Natuur vormt de basis van een gezonde leefomgeving en zorgt ervoor dat steden ook in de toekomst bij klimaatverandering leefbaar blijven.

Vandaag besloot minister Mona Keijzer dat de regelgeving voor het realiseren van verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten overbodig is. Aan dit initiatief is op verzoek van bouwbedrijven en verschillende natuurorganisaties samen met ambtenaren jarenlang gewerkt. Met een reden: soorten die afhankelijk zijn van de stad hebben het moeilijk. Niet voor niets is de spreekwoordelijke ‘stadsvogel’, de huismus, op de Rode Lijst beland. Sinds 1975 is het aantal huismussen in Nederland met ruim 50% afgenomen. Ook andere vogelsoorten verdwijnen uit de stad, omdat er steeds minder plekken zijn waar ze kunnen schuilen, voedsel vinden en een nest kunnen bouwen, mede omdat het in onze geïsoleerde huizen lastig is een nest te bouwen. Het is een zorgwekkende trend die vraagt om actie.

