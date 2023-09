Mona Keijzer en de plotselinge verviervoudiging van de fractie van BBB

Als BBB de grootste wordt, denken ze daar bij die club, is Mona Keijzer de kandidaat voor het premierschap.

TripelB-opperhoofd Van der Plas kondigde een premierskandidaat aan “met internationale ervaring”. Wat Mona Keijzer betreft zal dat betekenen dat ze nog gewerkt heeft aan het Europese programma van het CDA, en ze zal wel “op hakken” willen of kunnen lopen. Voor een lijst die door het agrarische grootkapitaal gelanceerd is heeft ze wel haar voornaam mee.

BBB heeft meer afleggertjes weten te verzamelen:

Behalve Keijzer komen er meer overstappers uit andere partijen op de lijst, onder wie een aantal Tweede Kamerleden. Het gaat dan om Lilian Helder van de PVV en Nicky Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink van JA21. Zij sluiten zich per direct aan bij de BBB-fractie, die daardoor nog voor de verkiezingen van één naar vier zetels groeit. Voor JA21 betekent het dat partijleider Joost Eerdmans als eenmansfractie door zal moeten.

En verder:

Op nummer 3 van de BBB-kandidatenlijst staat luitenant-kolonel Gijs Tuinman, die als een van de weinige militairen de Militaire Willemsorde heeft gekregen. Dat is de hoogste militaire onderscheiding in Nederland.

BBB is in de peilingen wel al over haar hoogtepunt heen. De hijgende menigte kiest inmiddels voor Omtzigts NSC. Afwachten met wie die op de proppen komt…

– NOS

– Uitgelichte afbeelding: Door Femke Teussink, Provincie Overijssel – Cropped from Flickr stream Provincie Overijssel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66915220